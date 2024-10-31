...

Ridwan Kamil Ngaku 25 Persen Kader PDIP Merapat Dukung RIDO

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Kamis 31 Oktober 2024 19:20 WIB
Cagub Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil mengaku tidak khawatir usai sejumlah anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bertemu dengan Calon Gubernur DKJ Nomor Urut 3, Pramono Anung, Kamis (31/10) pagi.
 
Mantan Gubernur Jawa Barat itu menilai, dinamika politik akan selalu ada dalam perhelatan Pilkada.
 
Ridwan Kamil mengaku telah mendapat dukungan 25 persen pemilih PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta 2024.
 
Sebelumnya, Ridwan Kamil menggelar kampanye di Kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis(31/10).
 
 
Reporter: Achmad Al Fiqri
 
