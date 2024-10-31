Cagub Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil mengaku tidak khawatir usai sejumlah anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bertemu dengan Calon Gubernur DKJ Nomor Urut 3, Pramono Anung, Kamis (31/10) pagi.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu menilai, dinamika politik akan selalu ada dalam perhelatan Pilkada.

Ridwan Kamil mengaku telah mendapat dukungan 25 persen pemilih PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta 2024.

Sebelumnya, Ridwan Kamil menggelar kampanye di Kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis(31/10).

