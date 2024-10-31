Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Mensos Saifullah Yusuf menggelar rapat perdana di Kantor Kemenko PM Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Rapat perdana membahas sistem data tunggal untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Data tunggal juga akan digunakan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran.

Data tunggal atau data terpadu tersebut rencananya akan menjadi acuan utama bagi Kementerian dan Lembaga dalam program-program intervensi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Reporter: Binti Mufarida

