Baim Wong kembali hadir di sidang lanjutan cerai. Aktor Baim Wong kembali hadir di sidang lanjutan cerai dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10/2024).

Ditemani dengan kuasa hukumnya yaitu Fahmi Bachmid, Baim Wong memasuki ruang siding. Suasana di ruang sidang mulai memanas, ketika Hakim Ketua bertanya kelanjutan sidang Baim Wong yang hendak digelar secara E-court.

Pihak Baim, mengaku keberatan dan ingin sidang berikutnya digelar secara offline. Melihat suasana yang panas, akhirnya hakim memutuskan untuk meng skorsing sidang beberapa menit.

Produser : Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News