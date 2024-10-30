Baim Wong kembali hadir di sidang lanjutan cerai. Aktor Baim Wong kembali hadir di sidang lanjutan cerai dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10/2024).
Ditemani dengan kuasa hukumnya yaitu Fahmi Bachmid, Baim Wong memasuki ruang siding. Suasana di ruang sidang mulai memanas, ketika Hakim Ketua bertanya kelanjutan sidang Baim Wong yang hendak digelar secara E-court.
Pihak Baim, mengaku keberatan dan ingin sidang berikutnya digelar secara offline. Melihat suasana yang panas, akhirnya hakim memutuskan untuk meng skorsing sidang beberapa menit.
