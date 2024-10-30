...

Sidang Cerai Lanjutan Baim Wong dan Paula Verhoeven Memanas, Pengacara Saling Adu Mulut di Ruang Sidang

Ayu Utami Anggraeni, Jurnalis · Rabu 30 Oktober 2024 11:54 WIB
Baim Wong kembali hadir di sidang lanjutan cerai. Aktor Baim Wong kembali hadir di sidang lanjutan cerai dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10/2024). 
 
Ditemani dengan kuasa hukumnya yaitu Fahmi Bachmid, Baim Wong memasuki ruang siding. Suasana di ruang sidang mulai memanas, ketika Hakim Ketua bertanya kelanjutan sidang Baim Wong yang hendak digelar secara E-court. 
 
Pihak Baim, mengaku keberatan dan ingin sidang berikutnya digelar secara offline. Melihat suasana yang panas, akhirnya hakim memutuskan untuk meng skorsing sidang beberapa menit.
 
 
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

