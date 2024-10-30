Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk turun tangan dalam mengatasi fenomena batas usia maksimum pelamar kerja. Pasalnya, mayoritas perusahaan menerapkan batas usia maksimum pelamar kerja masih terbilang muda.
Permintaan itu dilayangkan Zainul dalam rapat kerja perdana Komisi IX DPR RI bersama Menaker Yassierli di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).
Reporter: Achmad al Fiqri
Produser: Febry Rachadi
