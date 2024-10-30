Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk turun tangan dalam mengatasi fenomena batas usia maksimum pelamar kerja. Pasalnya, mayoritas perusahaan menerapkan batas usia maksimum pelamar kerja masih terbilang muda.

Permintaan itu dilayangkan Zainul dalam rapat kerja perdana Komisi IX DPR RI bersama Menaker Yassierli di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Baca juga artikel: MK Tolak Gugatan soal Syarat Batas Usia Pelamar Kerja

Reporter: Achmad al Fiqri

Produser: Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News