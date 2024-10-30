Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pemerintah 5 tahun mendatang. Budiman mengatakan Presiden Prabowo meminta adanya bantuan teknologi untuk membuat data kemiskinan yang terintegrasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih presisi, lebih akurat, lebih cepat, lebih tepat.

Budiman Sudjatmiko juga menyebut orang miskin rentan guncangan mental.

Reporter: Binti Mufarida

