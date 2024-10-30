Menkomdigi, Meutya Hafid meninjau langsung fasilitas internet di SMPN 6 Amarasih, Kabupaten Kupang, NTT, Rabu (30/10/2024). Meutya Hafid menerima keluhan terkait akses internet meski sudah ada penyediaan akses internet BLU BAKTI Komdigi fasilitas tersebut masih kurang menunjang proses belajar berbasis online di SMPN 6 Amarasih.

Kepala Sekolah SMPN 6 Amarasih berharap Meutya Hafid dapat memasang BTS agar akses internet menjadi optimal. Meutya Hafid juga mendapatkan keluhan terkait kurangnya ruang kelas dan berjanji akan menyampaikannya ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Reporter: Ravie Wardhani

