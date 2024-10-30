...

Kunker Perdana, Menkomdigi Meutya Hafid Cek Jaringan Internet ke NTT

Ravie Wardani, Jurnalis · Rabu 30 Oktober 2024 17:26 WIB
A A A
Menkomdigi, Meutya Hafid meninjau langsung fasilitas internet di SMPN 6 Amarasih, Kabupaten Kupang, NTT, Rabu (30/10/2024). Meutya Hafid menerima keluhan terkait akses internet meski sudah ada penyediaan akses internet BLU BAKTI Komdigi fasilitas tersebut masih kurang menunjang proses belajar berbasis online di SMPN 6 Amarasih.
 
Kepala Sekolah SMPN 6 Amarasih berharap Meutya Hafid dapat memasang BTS agar akses internet menjadi optimal. Meutya Hafid juga mendapatkan keluhan terkait kurangnya ruang kelas dan berjanji akan menyampaikannya ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
 
Reporter: Ravie Wardhani
 
Baca Juga:

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini