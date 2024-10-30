Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengantongi nama calon Wakapolri pengganti Agus Andrianto yang kini menjadi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho di Gedung The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024). Sandi menuturkan, tidak menutup kemungkinan Pati bintang dua dan tiga bisa menjabat sebagai Wakapolri.

