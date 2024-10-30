...

Ratusan Buruh Gelar Aksi Demo di Balai Kota Jakarta, Tuntut Kenaikan UMP

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Rabu 30 Oktober 2024 15:34 WIB
Ratusan buruh menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Provinsi Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). 
 
Peserta aksi menuntut adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 10 persen. Selain itu, buruh juga menuntut Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut.
 
Imbas demo, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Penyempitan ruas jalan, membuat kendaraan menumpuk di depan Istana Wapres atau samping Balai Kota.
 
 
