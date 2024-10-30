Seorang sopir ambulans dikeroyok warga Desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Pengeroyokan ini diduga karena sopir ambulans ugal-ugalan hingga menabrak warga.

Menurut warga, ambulans melaju kencang dari arah Kota Jambi menuju merlung. Saat di lokasi, sopir ambulans tak bisa mengendalikan laju kendaraan saat melihat pemotor dari arah berlawanan sehingga kecelakaan tak terhindarkan.

Akibatnya, pemotor mengalami luka-luka dan dilarikan ke RS Ahmad Ripin Sengeti. Kini ambulans dan motor korban diamankan di Mapolres Muaro Jambi.

Kontributor: Haisun Hafiz

