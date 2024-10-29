...

Menko Airlangga: Presiden Prabowo Bakal Cari Jalan Bantu Sritex

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 29 Oktober 2024 19:07 WIB
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menko bidang Perekonomian Airlangga, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
 
Menko Airlangga menyebut salah satu agenda rapat adalah membahas PT Sritex.
 
Prabowo berharap agar perusahaan Sritex tetap berjalan dan berproduksi, sebelumnya Sritex dinyatakan pailit oleh putusan PN Semarang.
 
Airlangga menyebut bahwa pemerintah akan membantu mencarikan jalan keluar terkait permasalahan Sritex. Airlangga menyebut Sritex tetap diperbolehkan impor dan ekspor agar produksi pada Sritex tidak terhenti.
 
