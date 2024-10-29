Wapres Gibran Rakabuming Raka panggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Wapres, Selasa (29/10/2024)

Sejumlah menteri yang dipanggil diantaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

Meutya mengaku Wapres Gibran memberikan instruksi mengenai isu strategis dan prioritas digitalisasi.

Wapres Gibran juga memanggil Menteri BKKBN Wihaji dan Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.

Reporter: Binti Mufarida

(rns)

