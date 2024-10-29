...

Pasha Ungu Soroti Antrean Haji di Indonesia saat Rapat Komisi VIII DPR dengan Menag Nasaruddin Umar

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 29 Oktober 2024 12:47 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sigit Purnomo alias Pasha Ungu mendesak Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji tahun 2025. Pernyataan itu disampaikannya, meski Pasha mengaku belum pernah melaksanakan ibadah haji. 
 
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama bersama dengan Komisi VIII DPR RI membahas soal evaluasi pelaksanaan ibadah haji di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
 
 
