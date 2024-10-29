...

PKS Harap Kasus Ipda Rudy Soik Jadi Atensi: Bisa Gerus Kepercayaan Rakyat

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 29 Oktober 2024 12:10 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil sampaikan keterangan di rapat dengar pendapat dengan Kapolda NTT terkait pemecatan Ipda Rudy Soik usai bongkar mafia BBM.
 
Rapat dengar pendapat ini digelar di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin (28/10/2024).Dalam kesempatan itu, Nasri Djamil mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
 
“Ini adalah peristiwa yang kalau tidak dikelola dengan baik, akan menggerus kepercayaan kepolisian di mata masyarakat” ujar  M Nasir Djamil.
 
 
