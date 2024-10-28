Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung silaturahmi dengan Pimpinan Ponpes Daarul Rahman, Kiai Syukron Makmun. Lokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).
Pramono tiba sekira pukul 10.55 WIB dengan pengawalan. Pramono mengenakan pakaian koko muslim putih lengkap.
Pramono bertemu dengan tokoh NU Kiai Syukron Makmun secara tertutup. Hadir pula perwakilan dari Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Akira AW
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow