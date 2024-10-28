...

Silaturahmi ke Ponpes Daarul Rahman Jaksel, Pramono Anung Didoakan Jadi Gubernur

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 28 Oktober 2024 14:17 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung silaturahmi dengan Pimpinan Ponpes Daarul Rahman, Kiai Syukron Makmun. Lokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024). 
 
Pramono tiba sekira pukul 10.55 WIB dengan pengawalan. Pramono mengenakan pakaian koko muslim putih lengkap. 
 
Pramono bertemu dengan tokoh NU Kiai Syukron Makmun secara tertutup. Hadir pula perwakilan dari Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).
 
 
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Akira AW

(rns)

