Pasangan cagub-cawagub nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno ‘Si Doel’ mengungkapkan akan menyiapkan program sarapan gratis bagi warga Jakarta.

Hal itu ia sampaikan saat debat kedua Pilgub Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Minggu (27/10/2024).

Pramono mengatakan akan menunjang dari Program Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, sarapan gratis di pagi hari itu sangat dibutuhkan bagi warga Jakarta.

Reporter : Riyan Rizki Roshali

Produser : Febry Rachadi

(rns)

