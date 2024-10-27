...

Tiba di Lokasi Debat, RK-Suswono Disambut Nyanyian Jakarta Baru Jakarta Maju

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Minggu 27 Oktober 2024 18:53 WIB
Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono tiba di lokasi Debat Kedua Pilkada 2024, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).
 
Para pendukung pun sorak-sorai menyanyikan yel-yel untuk memberi semangat kepada RIDO. Lantunan yel-yel semakin meriah dengan diiringi ondel-ondel dan tanjidor.
 
KPU Jakarta menggelar debat kedua Pilkada Jakarta hari ini. Adapun tema debat kedua kali ini yakni Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
 
Reporter : Achmad Al Fiqri
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

