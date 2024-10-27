Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono tiba di lokasi Debat Kedua Pilkada 2024, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Para pendukung pun sorak-sorai menyanyikan yel-yel untuk memberi semangat kepada RIDO. Lantunan yel-yel semakin meriah dengan diiringi ondel-ondel dan tanjidor.

KPU Jakarta menggelar debat kedua Pilkada Jakarta hari ini. Adapun tema debat kedua kali ini yakni Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Reporter : Achmad Al Fiqri

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News