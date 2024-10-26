Beginilah kesibukan di sebuah rumah usaha catering di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan. Karyawan tampak sibuk mempersiapkan pesanan 1.000 snack hingga nasi kotak menjelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer.

Kedatangan Presiden bersama rombongan menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha catering. Lantaran sebelum hingga proses acara yang dijadwalkan selama empat hari, pesanan melonjak hingga tiga kali lipat dibanding hari biasa.

Snack dan makanan kotak dipesan untuk anggota pengamanan hingga petugas dinas terkait yang ikut melaksanakan rangkaian kegiatan pembekalan Presiden.

