Berkah Pembekalan Kabinet di Magelang, Orderan Katering Meningkat

Puji Hartono, Jurnalis · Sabtu 26 Oktober 2024 09:45 WIB
Beginilah kesibukan di sebuah rumah usaha catering di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan. Karyawan tampak sibuk mempersiapkan pesanan 1.000 snack hingga nasi kotak menjelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer.
 
Kedatangan Presiden bersama rombongan menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha catering. Lantaran sebelum hingga proses acara yang dijadwalkan selama empat hari, pesanan melonjak hingga tiga kali lipat dibanding hari biasa.
 
Snack dan makanan kotak dipesan untuk anggota pengamanan hingga petugas dinas terkait yang ikut melaksanakan rangkaian kegiatan pembekalan Presiden.
 

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

