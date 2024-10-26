...

Momen Menteri Berangkat ke Magelang Naik Super Hercules

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 26 Oktober 2024 09:40 WIB
Jajaran menteri Kabinet Merah Putih, bertolak ke Magelang, Jawa Tengah, menumpang pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (24/10/2024). 
 
Para menteri tampak bersama-sama menaiki pesawat dari pintu belakang pesawat Hercules. Pesawat itu lepas landas sekitar pukul 13.38 WIB.
 
Sebelum para menteri, wakil menteri sudah terlebih dulu lepas landas menggunakan pesawat Boeing A-7306 milik TNI AU. Para menteri kabinet kompak mengenakan kemeja putih, celana hitam dan topi berwarna biru.
 

