Sejumlah menteri, para Wakil Menteri, serta kepala badan Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 24 Oktober 2024 siang. Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri, wakil menteri, hingga kepala badan mengikuti retret dan pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama tiga hari. Terhitung dari tanggal 25 sampai 27 Oktober 2024.

Jumat 25 Oktober, mereka mulai menjalani pembekalan. Presiden Prabowo & Wapres Gibran terlihat kompak memakai seragam loreng ala tentara.

(fru)

