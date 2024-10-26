...

Ekspresi Tegang Para Pejabat Terbang Naik Hercules TNI AU

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 26 Oktober 2024 09:30 WIB
Para menteri dari kabinet Presiden Prabowo Subianto akhirnya terbang dari Jakarta ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan yang khusus yang akan langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo.
 
Rombongan menteri tersebut diangkut oleh pesawat Hercules milik TNI AU dari Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Kamis (24/10/2024). Beredar video momen para menteri yang tegang saat berada di dalam pesawat Hercules.
 

