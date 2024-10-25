Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melantik beberapa menteri kabinetnya pada Senin (21/10/2024). Usai pelantikan, tahapan yang harus dilalui para menteri adalah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui 5 menteri termiskin dalam Kabinet Merah Putih, di antaranya ada Yusril Ihza Mahendra, Hanif Faisol, Wihaji, Natalius Pigai, dan Yassierli.

Host: Galuh Pandu

(fru)

