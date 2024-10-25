Diguyur hujan tak menyurutkan semangat para peserta aksi di depan kantor Kedubes Amerika Serikat, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2024).
Mereka datang membawa bendera dan atribut yang berkaitan dengan Palestina. Nampak mereka tetap berdiri mendengarkan orator dari atas panggung. Petugas kepolisian juga terlihat berjaga di lokasi untuk mengatur arus lalulintas dan mengamankan aksi tersebut
Reporter : Danandaya Arya putra
Produser : Febry Rachadi
(rns)
