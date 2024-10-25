Para Menteri Kabinet Merah Putih mengenakan seragam militer dengan corak loreng lengkap dengan topi saat menjalani retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024).

Presiden Prabowo dijadwalkan membuka langsung Retreat Kabinet Merah Putih. Para Menteri Kabinet Merah Putih juga akan menerima pembekalan dan koordinasi dari Presiden Prabowo.

Reporter: Binti Mufarida

(rns)

