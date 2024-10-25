Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung blusukan dan belanja masalah, Jumat (25/10/20224). Lokasi di permukiman padat RT 14 RW 6, Cengkareng Timur, Jakarta Barat.

Pramono menyebut saat blusukan mendapati persoalan yang sama, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Lansia. Ia juga mendapati masalah sembako hingga sekolah terutama perihal zonasi PPDB.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

(fru)

