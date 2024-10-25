...

Blusukan ke Permukiman Padat Cengkareng Timur, Ini Kata Pramono Anung

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Jum'at 25 Oktober 2024 14:25 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung blusukan dan belanja masalah, Jumat (25/10/20224). Lokasi di permukiman padat RT 14 RW 6, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. 
 
Pramono menyebut saat blusukan mendapati persoalan yang sama, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Lansia. Ia juga mendapati masalah sembako hingga sekolah terutama perihal zonasi PPDB.
 
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Akira AW

(fru)

