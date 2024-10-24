Neymar da Silva kembali merumput saat Al Hilal menang atas Al Ain 5-4 di laga AFC Champions League Elite. Usai meninggalkan PSG, Neymar berlahuh di klub Liga Arab Saudi Al Hilal pada 15 Agustus 2023. Namun, baru bermain lima laga, striker Brasil ini mengalami cedera ACL saat memperkuat Timnas Brasil pada 17 Oktober 2023 lalu.

Bahkan, Al Hilal sempat mencoret Neymar dari daftar pemainnya untuk Liga Arab Saudi. Namun setelah absen selama lebih dari satu tahun, Neymar akhirnya kembali ke lapangan. Pemain 32 tahun ini dimainkan Al Hilal pada menit ke 77 untuk menggantikan Nasser Al Dawsari.

Laga Al Hilal kontra Al Ain di Hazza bin Zayed Stadium berlangsung sengit. Drama 9 gol terjadi dalam pertandingan ini.

Kemenangan 5-4 atas Al Ain, membuat Al Hilal memuncaki klasemen wilayah barat AFC Champions League Elite.

