...

Neymar Kembali Merumput, Al Hilal Menang Tipis atas Al Ain

Nata Arman, Jurnalis · Kamis 24 Oktober 2024 11:57 WIB
A A A
Neymar da Silva kembali merumput saat Al Hilal menang atas Al Ain 5-4 di laga AFC Champions League Elite. Usai meninggalkan PSG, Neymar berlahuh di klub Liga Arab Saudi Al Hilal pada 15 Agustus 2023. Namun, baru bermain lima laga, striker Brasil ini mengalami cedera ACL saat memperkuat Timnas Brasil pada 17 Oktober 2023 lalu.
 
Bahkan, Al Hilal sempat mencoret Neymar dari daftar pemainnya untuk Liga Arab Saudi. Namun setelah absen selama lebih dari satu tahun, Neymar akhirnya kembali ke lapangan. Pemain 32 tahun ini dimainkan Al Hilal pada menit ke 77 untuk menggantikan Nasser Al Dawsari.
 
Laga Al Hilal kontra Al Ain di Hazza bin Zayed Stadium berlangsung sengit. Drama 9 gol terjadi dalam pertandingan ini.
 
Kemenangan 5-4 atas Al Ain, membuat Al Hilal memuncaki klasemen wilayah barat AFC Champions League Elite.
 
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini