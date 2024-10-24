...

Prabowo Tiba di Yogya, Menteri Kabinet Merah Putih Antusias Ikuti Pembekalan

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Kamis 24 Oktober 2024 20:09 WIB
Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, Kamis (24/10). Presiden Prabowo menumpangi mobil Maung Garuda menyapa warga yang sudah lama menunggu di tepi jalan.
 
Para menteri kabinet merah putih juga telah tiba di Bandara Adisucipto dan bersiap menuju Akmil untuk menjalani pembekalan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak semua menteri kabinet Merah Putih untuk mengikuti pembekalan di Akmil Magelang selama 3 hari.
 
Video Editor: Muarif Ramadhan
 
