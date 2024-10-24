...

Jika Terpilih, Pramono Bakal Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Revitalisasi Rusun Jakarta

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Kamis 24 Oktober 2024 14:34 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait langkah revitalisasi sejumlah rumah susun (rusun) di Jakarta, jika terpilih di Pilkada 2024 mendatang. 
 
Hal tersebut diungkapkan saat blusukan ke di Rusun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).
 
Sebagian besar rusun di Jakarta masih di bawah kewenangan pemerintah pusat. Pram meyakini jika rusun diurus pemerintah provinsi permasalahan dapat diselesaikan. 
 
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Febry Rachadi

