Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait langkah revitalisasi sejumlah rumah susun (rusun) di Jakarta, jika terpilih di Pilkada 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan saat blusukan ke di Rusun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Sebagian besar rusun di Jakarta masih di bawah kewenangan pemerintah pusat. Pram meyakini jika rusun diurus pemerintah provinsi permasalahan dapat diselesaikan.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Febry Rachadi

(fru)

