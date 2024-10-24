Presiden Prabowo Subianto telah melantik para menteri, wakil menteri, kepala badan dan lembaga setingkat menteri, hari Senin. Mereka mengemban amanah sebagai pembantu presiden, mengeksekusi program-program Kabinet Merah Putih selama lima tahun ke depan.

Dari 48 menteri yang dilantik, terdapat 31 menteri baru dan 17 menteri lama. Konfigurasinya, 23 orang merupakan politisi, sementara 25 lainnya non politisi, termasuk militer dan Polri. Lima wanita dipercaya Prabowo sebagai menteri, sementara 43 lainnya adalah laki-laki.

Kabinet Merah Putih tercatat sebagai kabinet paling gemuk selama era reformasi dan orde baru. Data Sekretariat Kabinet menunjukkan, jumlah menteri kabinet sejak masa Presiden BJ Habibie hingga Jokowi tidak pernah lebih dari 40 kementerian.

Sebelum Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, rekor menteri terbanyak ada pada pemerintahan Presiden BJ Habibie, yakni 37 menteri. Sementara Presiden Megawati Soekarnoputri memiliki menteri paling sedikit sepanjang era reformasi, yakni 33 menteri para periode 2001-20024.

Mundur ke era Orde Baru, Presiden Soeharto pernah membentuk kabinet gemuk dengan 44 menteri, yakni Kabinet Pembangunan 5, tahun 1988-1993.

Prabowo membentuk kabinet jumbo, terbuka lewat UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disahkan pada 19 September 2024. Sebelumnya Pasal 15 UU 39 Tahun 2008 hanya memungkinkan presiden mempunyai maksimal 34 kementerian demi reformasi birokrasi.

