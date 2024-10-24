...

Kabinet Merah Putih Tercatat sebagai Kabinet Gemuk selama Era Reformasi dan Orde Baru

Nata Arman, Jurnalis · Kamis 24 Oktober 2024 13:00 WIB
A A A
Presiden Prabowo Subianto telah melantik para menteri, wakil menteri, kepala badan dan lembaga setingkat menteri, hari Senin. Mereka mengemban amanah sebagai pembantu presiden, mengeksekusi program-program Kabinet Merah Putih selama lima tahun ke depan.
 
Dari 48 menteri yang dilantik, terdapat 31 menteri baru dan 17 menteri lama. Konfigurasinya, 23 orang merupakan politisi, sementara 25 lainnya non politisi, termasuk militer dan Polri. Lima wanita dipercaya Prabowo sebagai menteri, sementara 43 lainnya adalah laki-laki.
 
Kabinet Merah Putih tercatat sebagai kabinet paling gemuk selama era reformasi dan orde baru. Data Sekretariat Kabinet menunjukkan, jumlah menteri kabinet sejak masa Presiden BJ Habibie hingga Jokowi tidak pernah lebih dari 40 kementerian.
 
Sebelum Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, rekor menteri terbanyak ada pada pemerintahan Presiden BJ Habibie, yakni 37 menteri. Sementara Presiden Megawati Soekarnoputri memiliki menteri paling sedikit sepanjang era reformasi, yakni 33 menteri para periode 2001-20024.
 
Mundur ke era Orde Baru, Presiden Soeharto pernah membentuk kabinet gemuk dengan 44 menteri, yakni Kabinet Pembangunan 5, tahun 1988-1993.
 
Prabowo membentuk kabinet jumbo, terbuka lewat UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disahkan pada 19 September 2024. Sebelumnya Pasal 15 UU 39 Tahun 2008 hanya memungkinkan presiden mempunyai maksimal 34 kementerian demi reformasi birokrasi.
 
 
Host: Nata Arman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini