Inilah Janji Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Kalah dari China

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 23 Oktober 2024 13:47 WIB
Inilah janji Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia kalah dari China pada Selasa (15/10/2024). Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2 dari China di Stadion Qingdao Youth Footbal pada laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C.  
 
Soal pertandingan ini, Shin Tae-yong mengatakan pemainnya sudah menampilkan permainan terbaik. Menurut dia, seluruh pemain Timnas Indonesia sudah berjuang dan menunjukkan perlawanan di sepanjang pertandingan.
 
Dia mengatakan Timnas Indonesia sudah mencoba dengan berbagai cara untuk mencuri poin kemenangan. Akan tetapi, kata dia, China yang tampil di hadapan pendukung memiliki motivasi lebih tinggi di pertandingan tersebut.
 
