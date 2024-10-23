Baim Wong telah menghadiri sidang perdana cerai dengan Paula Verhoeven yang berlangsung di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu(23/10/2024). Baim mengenakan jas dongker bergaris dengan kacamata cokelat datang ditemani kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid.

Baim yang mendapat nomor urut sidang ke lima ini memilih duduk di ruang tunggu sambil berbincang dengan pengunjung lain. Saat ditanya awak media soal persiapan sidang hari ini, Baim hanya meminta doa agar diberikan kelancaran

