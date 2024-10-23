...

Hadiri Sidang Cerai Perdana dengan Paula Verhoeven, Baim Wong Hadir Lebih Awal ke PA Jaksel

Ravie Wardani, Jurnalis · Rabu 23 Oktober 2024 10:20 WIB
Baim Wong telah menghadiri sidang perdana cerai dengan Paula Verhoeven yang berlangsung di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu(23/10/2024). Baim mengenakan jas dongker bergaris dengan kacamata cokelat datang ditemani  kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid. 
 
Baim yang mendapat nomor urut sidang ke lima ini memilih duduk di ruang tunggu sambil berbincang dengan pengunjung lain. Saat ditanya awak media soal persiapan sidang hari ini, Baim hanya meminta doa agar diberikan kelancaran
 

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

