Atasi Krisis Air Bersih di Jakarta Utara, Pramono Anung Berikan Terobosan dan Solusinya

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 23 Oktober 2024 16:50 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal memperluas jaringan pipanisasi sebagai solusi mengatasi krisis air bersih di wilayah Jakarta Utara. Hal tersebut disampaikan saat berkampanye di Rusun Pelindo, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (23/10/2024).
 
Pramono juga menyadari wilayah Jakarta Utara air tanahnya pun kecil karena berbatasan langsung dengan laut. Menurutnya perlu ada terobosan jangka panjang untuk mengolah air laut untuk dapat dikonsumsi.
 
Liputan: Muhammad Refi Sandi
Produser: Febry Rachadi
 

(fru)

Berita Terkait

