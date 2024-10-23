Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal memperluas jaringan pipanisasi sebagai solusi mengatasi krisis air bersih di wilayah Jakarta Utara. Hal tersebut disampaikan saat berkampanye di Rusun Pelindo, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (23/10/2024).

Pramono juga menyadari wilayah Jakarta Utara air tanahnya pun kecil karena berbatasan langsung dengan laut. Menurutnya perlu ada terobosan jangka panjang untuk mengolah air laut untuk dapat dikonsumsi.

Liputan: Muhammad Refi Sandi

Produser: Febry Rachadi

Baca artikel: Solusi Pramono Anung Atasi Krisis Air Bersih di Jakarta Utara

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News