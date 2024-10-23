Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung kembali meraih dukungan dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Aliansi Buruh Pelabuhan Jakarta mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Rusun Pelindo, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (23/10/2024).

Dalam kampanyenya, Pramono menawarkan agar para buruh mendapat sertifikasi agar memiliki keterampilan khusus dan dapat bekerja di mana saja.

