Ternak Burung Anggungan, Dari Hobi Hasilkan Cuan

Tim Liputan iNews, Jurnalis · Rabu 23 Oktober 2024 11:00 WIB
Bermula dari hobi jadi cuan seorang warga Cilacap, Jawa Tengah, sukses membudidayakan burung anggungan. Burung tersebut mulai dari burung puter, perkutut dan derkuku.
 
Tak disangka dari hobi membudidayakan burung anggungan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi hingga menghasilkan omset puluhan juta per bulan.
 
Kelik Sudarmanto warga Desa Gandrungmangu, Cilacap, Jawa Tengah ini berkat ketekunan dan ketelatenan membudidayakan berbagai jenis burung anggungan halaman belakang rumah disulapnya menjadi kandang yang berisi ratusan ekor burung anggungan berbagai jenis.
 
Budi daya burung anggungan ini dirintis sejak tahun 1980 an. Kini mampu menghasilkan omset 50 hingga 60 juta per bulan. Untuk harga bervariasi mulai dari 250 ribu hingga 15 juta rupiah per ekor  tergantung kualitas dan kicauan burung.
 
Kontributor : Heri Susanto
 
 
Produser: Febri Rachadi

(rns)

Berita Terkait

