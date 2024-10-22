...

Gibran Tinjau Proyek Cibubur Sport Center Senilai Rp249 Miliar

Andika Rachmansyah, Jurnalis · Selasa 22 Oktober 2024 21:00 WIB
Wapres RI Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan proyek Cibubur Youth Elite Sport Center ditemani Menpora Dito Ariotedjo dan Wakil Menpora Taufik Hidayat, Selasa (22/10).
 
Proyek senilai Rp249 miliar rupiah ini meliputi pembangunan dan renovasi berbagai fasilitas yang diproyeksikan untuk pusat pelatihan sejumlah cabang olahraga diantaranya panahan, panjat tebing, renang dan gymnastic.
 
Proses pembangunan proyek ini diperkirakan akan rampung pada akhir tahun 2024 dan akan diresmikan Presiden Prabowo.
 
Reporter: Andika Rachmansyah
 

(rns)

