WEALTH XPO merupakan ajang edukasi finansial berupa talkshow interaktif dan pameran yang menawarkan beragam solusi wealth management dari CIMB Niaga dan partner untuk nasabah istimewa, khususnya CIMB Preferred dan CIMB Private Banking.

Kegiatan ini akan diadakan di tiga kota: di Jakarta pada 26 September 2024 (WEALTH XPO) dan 27-29 September 2024 (XTRA XPO), di Surabaya pada 17 Oktober 2024 (WEALTH XPO) dan 19-20 Oktober 2024 (XTRA XPO), serta di Medan pada 21 November 2024 (WEALTH XPO) dan 23-24 November 2024 (XTRA XPO)

(rns)

