Bahlil Lahadalia kembali ditunjuk menjadi Menteri ESDM di Kabinet Merah Putih.

Bahlil pun mengaku biasa saja mengenai posisinya yang memang tidak mengalami perubahan dari pemerintahan sebelumnya.

Bahlil pun mengungkap langkah-langkah yang akan dilakukannya dalam 100 hari ke depan usai dilantik jadi Menteri ESDM termasuk menjaga kedaulatan dan kemandirian energi

Reporter: Atikah Umiyani

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News