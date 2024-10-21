...

Respons Bahlil Usai Dilantik Jadi Menteri ESDM Kembali

Atikah Umiyani, Jurnalis · Senin 21 Oktober 2024 22:00 WIB
A A A
Bahlil Lahadalia kembali ditunjuk menjadi Menteri ESDM di Kabinet Merah Putih.
 
Bahlil pun mengaku biasa saja mengenai posisinya yang memang tidak mengalami perubahan dari pemerintahan sebelumnya.
 
Bahlil pun mengungkap langkah-langkah yang akan dilakukannya dalam 100 hari ke depan usai dilantik jadi Menteri ESDM termasuk menjaga kedaulatan dan kemandirian energi
 
Reporter: Atikah Umiyani
 

(rns)

