Presiden Prabowo Subianto melantik 55 wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini Senin (21/10/2024).
Pelantikan wakil menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029
Prabowo selanjutnya mengajak para wakil menteri untuk membaca sumpah menurut keyakinannya masing-masing.
Reporter: Raka Dwi Novianto
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow