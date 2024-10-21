Presiden Prabowo Subianto melantik 55 wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini Senin (21/10/2024).

Pelantikan wakil menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029

Prabowo selanjutnya mengajak para wakil menteri untuk membaca sumpah menurut keyakinannya masing-masing.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(rns)

