Ridwan Kamil-Suswono memperkenalkan slogannya usai daftar maju Pilgub Jakarta 2024 bersama pasangannya, Suswono. Dia mengangkat slogan yakni 'Jakarta Baru, Jakarta Maju'.

RK mengatakan bahwa pihaknya ingin membawa Jakarta menjadi kota global. Dia menyebut Jakarta nantinya juga akan dibuat menjadi salah satu destinasi kota wisata.

RK kemudian meminta semua simpatisan TKN Fanta untuk bersorak slogan yang ia sudah tentukan. RK optimistis bisa menang di pesta demokrasi Jakarta tahun ini.

(fru)

