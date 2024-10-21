Aktris Sandra Dewi kembali menjadi saksi dalam sidang suaminya Harvey Moeis terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Lokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Sandra Dewi tiba di lokasi sekira pada pukul 11.10 WIB. Kali ini, Sandra Dewi akan menyampaikan pembuktian terbalik.

Sebagai informasi, Harvey Moeis menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait tata niaga komoditas timah. Kesaksian Sandra diharapkan dapat memberikan informasi berharga.

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Akira AW

