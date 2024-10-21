...

Sandra Dewi jadi Saksi Lagi di Sidang Harvey Moeis Hari Ini

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 21 Oktober 2024 12:05 WIB
Aktris Sandra Dewi kembali menjadi saksi dalam sidang suaminya Harvey Moeis terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Lokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024). 
 
Sandra Dewi tiba di lokasi sekira pada pukul 11.10 WIB. Kali ini, Sandra Dewi akan menyampaikan pembuktian terbalik.
 
Sebagai informasi, Harvey Moeis menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait tata niaga komoditas timah. Kesaksian Sandra diharapkan dapat memberikan informasi berharga.
 
 
 
Reporter: Ravie Wardani 
Produser: Akira AW

(rns)

