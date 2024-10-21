Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut dilantik bersamaan dengan para menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, Senin (21/10/2024).

Pengangkatannya sesuai dengan Keppres 139 P Tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dalam Keppres tersebut kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.

