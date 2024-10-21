Sebanyak 48 menteri Kabinet Merah Putih resmi dilantik, Senin (21/10/2024). Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Pelantikan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turut hadir.

Para menteri tersebut kemudian mengucapkan sumpah. Pelafalan sumpah dipimpin langsung Presiden Prabowo. Selanjutnya, para menteri menandatangani berita acara.

Adapun 48 menteri itu meliputi:

Menko Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan.

Menko Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra.

Menko Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto.

Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno.

Menko Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono.

Menko Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar.

Menko Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan.

Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi.

Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian.

Menteri Luar Negeri: Sugiono.

Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin.

Menteri Agama: Nasaruddin Umar.

Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas.

Menteri HAM: Natalius Pigai.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat: Agus Andrianto.

Menteri Keuangan: Sri Mulyani.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti.

Menteri Pendidikan Tinggi: Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Menteri Kebudayaan: Fadli Zon.

Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin.

Menteri Sosial: Saifullah Yusuf.

Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI: Abudl Kadir Karding.

Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang.

Menteri Perdagangan: Busi Santoso.

Menteri ESDM: Bahlil Lahadahlia.

Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruar Sirait.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto.

Menteri Transmigrasi: Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi.

Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid.

Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman.

Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni.

Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Nusron Wahid.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmad Pambudi.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widyantini.

Menteri BUMN: Erick Thohir

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Wihaji.

Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq.

Menteri Investasi dan Hilirisasi: Rosan Roeslani.

Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi.

Menteri UMKM: Maman Abdurahman.

Menteri Partiwisata: Widiyanti Putri Wardhana.

Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya.

Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi.

Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Adriotedjo.

Selain itu, Prabowo juga melantik pejabat setingkat menteri. Mereka meliputi:

Jaksa Agung: ST Burhanuddin.

Kepala BIN: Muhammad Herindra.

Kepala Staf Kepresidenan: AM Putranto.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional: Luhut Binsar Pandjaitan

Sekretaris Kabinet: Tedy Indra Wijaya

Produser: Akira AW

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News