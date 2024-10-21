Para calon menteri Kabinet Merah Putih tiba di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Calon menteri pria kompak mengenakan dress code berupa dasi berwarna biru muda. Sementara untuk menteri perempuan mengenakan kebaya nasional berwarna biru muda.

Calon menteri yang sudah tiba yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Budi Arie Setiadi, Bahlil Lahadalia, Meutya Hafid, Yusril Ihza Mahendra hingga Erick Thohir.

Produser: Akira AW