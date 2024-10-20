Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengumumkan nama menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Terdapat tujuh menteri koordinator (menko) di kabinet tersebut.

Berikut daftar tujuh menko di Kabinet Merah Putih 2024-2029:

1. Budi Gunawan, Menko Bidang Politik dan Keamanan

2. Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian

4. Pratikno, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

5. Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

6. Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Masyarakat

7. Zulkifli Hasan, Menko Pangan

