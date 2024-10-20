Presiden Prabowo Subianto resmi menamakan kabknetnya sebagai Kabinet Merah Putih. Hal itu diungkapkan Prabowo saat umumkan susunan kabinet di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024) malam.

Prabowo pun mengumumkan nama kabinetnya sebagai "Kabinet Merah Putih." Nama itu, kata Prabowo, telah disepakati bersama pimpinan parpol yanh tergabung dalam KIM.

Prabowo langsung mengumumkan susunan menteri kabinet Merah Putih.

Dalam kabinet Prabowo-Gibran, terdapat 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News