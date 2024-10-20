Beberapa tokoh mulai mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan di lokasi, beberapa tokoh yang hadir yakni Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin

Diketahui beberapa nama tersebut bakal diumumkan menjadi menteri dan wakil menteri oleh Prabowo Subianto pada malam hari ini.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser : Febry Rachadi

