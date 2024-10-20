...

Nyanyian MPR ke Jokowi dan Ma'ruf Amin: Terima Kasih, Terima Kasih!

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Minggu 20 Oktober 2024 11:57 WIB
Momen unik terjadi dalam Sidang Paripurna MPR RI yang beragendakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (20/10/2024).
 
Pasalnya, para anggota MPR RI yang hadir dalam sidang tersebut, yel-yel ucapan terima kasih kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menggemakan ruang Sidang Paripurna di Gedung Nusantara.
 
Momen itu terjadi kala Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Lantas, tepuk tangan menggemuruhkan ruang sidang paripurna.
 
Selain itu, Muzani juga turut mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin yang telah mengabdi kepada masyarakat. 
 
 
