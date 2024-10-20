Ratusan warga mulai memadati area Bundaran HI, Jakarta jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo-Gibran, Minggu (20/10/2024) pagi. Prabowo-Gibran rencananya akan menyapa masyarakat usai pelantikan.

Warga berbondong-bongong mulai berdatangan dari berbagai penjuru. CFD yang biasanya dilaksanakan pada minggu pagi, hari ini ditiadakan. Petugas keamanan gabungan juga terlihat berjaga di beberapa titik.

Panggung pesta rakyat yang disiapkan oleh 11 BUMN juga sudah terlihat. Panggung ini nantinya diisi acara hiburan dari sejumlah musisi Tanah Air.

Reporter: Cikal Bintang

Produser: Akira AW

