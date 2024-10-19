Sekilas tanaman buah manggis yang tengah berbuah lebat ini tak berbeda dengan tanaman manggis pada umumnya. Namun, siapa sangka tanaman ini adalah tanaman buah dalam pot atau tabulampot.

Sungedi (55) warga Tapen, Banjarnegara, Jawa Tengah, yang sudah lebih dari 20 tahun menggeluti hobi dan usaha tabulampot. Mulai dari jeruk, alpokat, jambu, sapote, mangga, dan buah-buah lainnya.

Perawatan tabulampot ini pun cukup mudah, dengan memperhatikan pemupukan, penyiraman dan perawatan rantik. Perawatan ini mutlak dilakukan karena tanaman buah ditanam dalam media yang kecil sehingga nutrisi harus terpenuhi.

Hobi tabulampot yang dijalani Sungedi ini juga menjadi peluang usaha di tengah semakin menyempitnya lahan pertanian.

