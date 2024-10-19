Kabar gembira untuk ARMY (fandom BTS). Jin BTS bersiap untuk comeback solo. Pada 15 Oktober 2024, BIGHIT MUSIC mengumumkan bahwa Jin BTS akan merilis album solo baru berjudul Happy, yang akan dirilis pada 15 November pukul 14.00 KST (waktu Korea Selatan).

Sebelumnya, terungkap bahwa Jin akan melakukan comeback untuk pertama kalinya sejak keluar dari wajib militer. BIGHIT MUSIC lalu menggambarkan album Happy sebagai sebuah undangan tulus dari Jin kepada para penggemar untuk bergabung dengannya dalam perjalanannya menemukan kebahagiaan.

