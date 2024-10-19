...

H-1 Pelantikan Prabowo-Gibran, Istana Merdeka Dipercantik

Binti Mufarida, Jurnalis · Sabtu 19 Oktober 2024 20:32 WIB
Istana Merdeka bersolek menjelang rangkaian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10/2024).
 
Terlihat bendera merah putih yang berjumlah 11 terpasang di atap dan satu di tiang halaman Istana Merdeka.
 
Puluhan petugas mulai mempersiapkan dari memasang kursi-kursi untuk tamu, panggung-panggung hiburan, hingga videotron.
 
Reporter : Binti Mufarida
Produser : Febry Rachadi
 

