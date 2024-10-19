Istana Merdeka bersolek menjelang rangkaian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10/2024).

Terlihat bendera merah putih yang berjumlah 11 terpasang di atap dan satu di tiang halaman Istana Merdeka.

Puluhan petugas mulai mempersiapkan dari memasang kursi-kursi untuk tamu, panggung-panggung hiburan, hingga videotron.

Reporter : Binti Mufarida

Produser : Febry Rachadi

(rns)

